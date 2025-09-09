Η Super League 2 στο Action24, οι πρώτες μεταδόσεις

Οι λεπτομέρειες του deal. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το πρωτάθλημα της Super League 2 ξεκινά και φέτος αποκλειστικά στο Action24, καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν, υπογράφοντας συμβόλαιο. Με τη διαφορά πως φέτος έγινε μέσω της εταιρείας Percapita που απέκτησε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 13 από τις 14 ΠΑΕ της Super League και κατόπιν τα εκχώρησε σε Cosmote TV και Nova.

Πέρυσι τα δικαιώματα τα είχε ο ΣΚΑΪ.

Η συμφωνία SL2 και Action24 περιλαμβάνει τη μετάδοση ενός ή δύο αγώνων ανά αγωνιστική, στη ζώνη των 14:00.

Για το προσεχές Σαββατοκύριακο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ματς

Ηρακλής – Αστέρας Aktor Β’

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Η συμφωνία είχε προαναγγελθεί με ανάρτηση, πρωί πρωί, στη σελίδα του Μιντιάρχη…

Μιντιάρχης