Με Μπιάνκο - Βολιάκο η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ!

Με τους δύο Ιταλούς νεοαποκτηθέντες η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League - Ποιοι έμειναν εκτός!

Με τις νέες αφίξεις «μέσα» θα παραταχθεί ο Δικέφαλος στα οκτώ φετινά παιχνίδια της League Phase του Europa League, καθώς τόσο ο Βολιάκο όσο και ο Μπιάνκο βρίσκονται στην τελική 25άδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμεινε ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, με τον Αντώνη Τσιφτσή, αλλά και τους νεαρούς Μοναστηρλή-Νικολακούλη να «πλαισιώνουν» τον Γίρι Παβλένκα.

Από τους 20 διαθέσιμους ξένους, ο ΠΑΟΚ μπορούσε να δηλώσει τους 17, με αποτέλεσμα τόσο ο Σόλα Σορετίρε όσο και ο Μαχαμαντού Μπάλντε να μένουν «εκτός» λίστας.

Όσον αφορά τον Άγγλο, υπάρχει κινητικότητα για πιθανό δανεισμό του και ο αποκλεισμός από την Ευρώπη μένει να φανεί και πρακτικά τι σημαίνει για εκείνον.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του League Phase του UEFA Europa League 2025-26 έστειλε ο ΠΑΟΚ στην UEFA.

Στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι εξής ποδοσφαιριστές:

Λίστα Α

Μπάμπα , Τάισον , Μπιάνκο , Καμαρά , Τσάλοφ , Ντεσπόντοφ , Γιακουμάκης , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου , Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου , Βολιάκο , Α.Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β

Μπαταούλας , Χατσίδης , Γκιτέρσος, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.»