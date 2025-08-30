Bild: «Δεν δείχνει "ζεστός" για ΠΑΟΚ ο Πουέρτα - Στο κόλπο η Κοπεγχάγη»

Νέα διάσταση στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα δίνει η Bild, κάνοντας λόγο για... μπάσιμο της Κοπεγχάγης, την ίδια ώρα που ο 22χρονος δεν δείχνει ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ και η Ελλάδα.

Τα προηγούμενα 24ωρα ο Δικέφαλος ξεχώρισε την περίπτωση του Κολομβιανού μέσου της Λεβερκούζεν και βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του, βρισκόμενος σε εντατικές επαφές με την γερμανική ομάδα για την μεταγραφή του.

Ωστόσο, σημερινό (30/8) δημοσίευμα της Bild αλλάζει τα δεδομένα, υποστηρίζοντας πως η Κοπεγχάγη, που εξασφάλισε την παρουσία της στην League Phase του Champions League, έδειξε ενδιαφέρον για την απόκτηση του, με τον ποδοσφαιριστή να μην δείχνει ιδιαίτερα «ζεστός» στην ιδέα να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η πλευρά του Πουέρτα δείχνει την προτίμηση του σε ομάδα των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ή σε σύλλογο που αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθιστώντας σαφές πως ο ΠΑΟΚ δεν αποτελεί προτεραιότητα του την δεδομένη χρονική στιγμή.