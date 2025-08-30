Στη Χιρόνα ο Ουναΐ – Διέρρευσε βίντεο με την παρουσίασή του

Παίκτης της Χιρόνα είναι πλέον ο Αζεντίν Ουναΐ, βάζοντας τέλος στο μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού.

Στη Χιρόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ, με τους Ισπανούς να αγοράζουν τον παίκτη από τη Μαρσέιγ έναντι 6 εκατ. ευρώ και τους Γάλλους να διατηρούν 20% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Ο Παναθηναϊκός περίμενε να βρεθεί λύση για τον Μαροκινό μέσο, αλλά κάτι οι υψηλές απαιτήσεις της Μαρσέιγ, κάτι ο ασταθής χαρακτήρας του παίκτη, δεν προχώρησε το ντιλ. Πέρυσι ο Ουναΐ έκανε μια καλή σεζόν ως δανεικός στους «πράσινους», αλλά φέτος επέλεξε να αγωνιστεί στη La Liga.

Ο 25χρονος άσος ήδη βρίσκεται στην Ισπανία και φαίνεται πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, καθώς τις τελευταίες ώρες έχει διαρρεύσει βίντεο με την παρουσίασή του στο γήπεδο της Χιρόνα.