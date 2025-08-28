Μέρλο: «Στην Αθήνα για να υπογράψει στην Καλλιθέα ο Εμάνουελ Ινσούα»

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σέζαρ Λουίς Μέρλο στο «X», ο Εμάνουελ Ινσουά, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Athens Καλλιθέα.
Έτσι, ο Ινσούα τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα, προκειμένου να αγωνιστεί στην Super League 2 με την φανέλα της Καλλιθέας.
Ο Ινσούα, αγωνίστηκε στην χώρα μας από το 2017 έως το 2022, αρχικά με την φανέλα του Παναθηναϊκού και στην συνέχεια με την φανέλα της ΑΕΚ, από την οποία αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2022.
🚨Emanuel Insúa jugará en el Athens Kallithea.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025
*️⃣El defensor ya se encuentra en Grecia para exámenes médicos y firma de dos años de contrato. pic.twitter.com/irK3GiA1uP