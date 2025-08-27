Πόγκον: Απάντηση στην αποχώρηση Κουλούρη με Γκρίνγουντ – Ρεκόρ μεταγραφής στην Πολωνία!

Η Πόγκον έκανε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του πολωνικού ποδοσφαίρου δαπανώντας 4 εκατ. ευρώ για τον Σαμ Γκρίνγουντ από την Λιντς.

Ο Άγγλος μέσος πρόκειται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του πολωνικού πρωταθλήματος.

Ο Γκρίνγουντ διαθέτει εμπειρία τόσο από την Premier League όσο και από την Championship. Με τα «Παγώνια» αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια στην Premier League, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ. Τη σεζόν 2023/24 φόρεσε τη φανέλα της Μίντλεσμπρο, με την οποία κατέγραψε 37 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ.



Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στην Πρέστον, όπου συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις πήρε μέρος σε 45 ματς, πετυχαίνοντας 7 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ.

Συνολικά, ο Γρίνγουντ έχει ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, σημειώνοντας 14 τέρματα. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως επιτελικός μέσος όσο και ως επιθετικός. Μέχρι πρότινος η ακριβότερη μεταγραφή στο πολωνικό πρωτάθλημα ήταν του Μιλέτα Ράγιοβιτς από την Γουότφορντ στη Λέγκια έναντι 3 εκατ. ευρώ.



