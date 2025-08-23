Πρώτη νίκη για την Μπέτις με υπογραφή Λο Σέλσο

Η Μπέτις πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη φετινή La Liga, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0 της Αλαβές, χάρη στο γκολ του Αργεντινού μέσου από το πρώτο ημίχρονο.

Η Μπέτις πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή La Liga, επικρατώντας με 1-0 της Αλαβές στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν για την 2η αγωνιστική, με τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο να βρίσκει δίχτυα από νωρίς και να κρίνει την αναμέτρηση.

Μετά το «στραβοπάτημα» της πρεμιέρας απέναντι στην Έλτσε (1-1), η Μπέτις ήθελε να δώσει απαντήσεις μπροστά στο κοινό της και να μπει με φόρα στη σεζόν. Η Αλαβές, από την άλλη, είχε ξεκινήσει με νίκη επί της Λεβάντε (2-1) και ταξίδεψε στη Σεβίλλη με ψυχολογία, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με κάτι θετικό.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά από το 16ο λεπτό, όταν ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο με πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σιβέρα, γράφοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Το γκολ αυτό έδωσε ρυθμό και αυτοπεποίθηση στους Ανδαλουσιανούς, που διαχειρίστηκαν σωστά το υπόλοιπο του αγώνα. Η Αλαβές προσπάθησε να απαντήσει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Μπέτις φτάνει τους 4 βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές και δείχνει πως έχει τα φόντα να αποτελέσει και φέτος μια ανταγωνιστική δύναμη στη La Liga. Αντίθετα, η Αλαβές μένει στους 3 βαθμούς και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες στην επόμενη αγωνιστική.