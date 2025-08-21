Ιβανούσετς-Λόβρεν: Δύο «παιδιά» τoυ Ζάγκρεμπ απέναντι στη Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (21/8 21:45) τη Ριέκα στην Κροατία, μία ομάδα που γνωρίζουν πολύ καλά τόσο ο Λούκα Ιβανούσετς, όσο και ο Ντέγιαν Λόβρεν.

Αποστολή στην Κροατία

Στο στάδιο Ρουγιέβιτσα της Κροατίας, ο Δικέφαλος «μονομαχεί» με τους νταμπλούχους της χώρας, με... φόντο τη League Phase του Europa League.

Ένα γήπεδο που καλύτερα από όλους στο ασπρόμαυρο «στρατόπεδο», γνωρίζουν οι Λούκα Ιβανούσετς και Ντέγιαν Λόβρεν.

Οι δύο Κροάτες του ρόστερ των Θεσσαλονικιών, απέναντι στην τρίτη «δύναμη» της πατρίδας τους. Μπορεί το Ριέκα-Ντιναμό να αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ντέρμπι της χώρας, μετά το Χάιντουκ-Ντιναμό και Χάιντουκ-Ριέκα, παρόλα αυτά οι δύο «ασπρόμαυροι» μπορούν να μεταδώσουν σημαντικές πληροφορίες στους συμπαίκτες τους.

Ο Κροάτης στόπερ αναχώρησε πολύ μικρός από την πατρίδα του (στα 21 του χρόνια) για το εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας πέντε φορές την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, έχοντας... χαμογελάσει σε τρεις εξ αυτών.

Ο Λούκα Ιβανούσετς, με θητεία σε Βαραζντίν, Λοκομοτίβα αλλά και Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αυτονόητα έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια απέναντι στη Ριέκα. Το... κοντέρ σταμάτησε στα 24 παιχνίδια, εκ των οποίων οκτώ νικηφόρα.

Παράλληλα, ο μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου, που σήμερα (21/8) αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, έχει πετύχει τέσσερα γκολ και μία ασίστ, με τη Ριέκα να αποτελεί τη δεύτερη... αγαπημένη ομάδα του Ιβανούσετς, όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων.