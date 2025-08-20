Ο Ιβανούσετς επιστρέφει στην Κροατία: Το επικό σχόλιο του προπονητή της Ριέκα!

Ο Λούκα Ιβανούσετς επιστρέφει στην Κροατία και η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συμπατριώτες τους.

Αποστολή στην Κροατία

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ διατηρεί εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του, με τον προπονητή των νταμπλούχων Κροατίας, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, να σχολιάζει με χιούμορ τη συνάντηση: «Αν γίνεται, να μην παίξει…», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παρουσία του Ιβανούσετς μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομάδα του.

Στην τοποθέτησή του στο SDNA, ο Τζάλοβιτς μίλησε ονομαστικά για όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας την ποιότητά τους, ενώ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αρκέστηκε να σχολιάσει πως η κλάση του μιλάει από μόνη της. Ωστόσο, όταν έκλεισαν οι κάμερες, η συζήτηση επικεντρώθηκε ξανά στον Ιβανούσετς, τον οποίο θεωρεί top ποδοσφαιριστή, κάνοντας λόγο για μία εξαιρετική κίνηση του αντιπάλου να τον αποκτήσει!

Με τους Πέλκα, Τάισον και Σορετίρε εκτός μάχης όμως, ο Ιβανούσετς αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο, ενώ η δήλωση του Τζάλοβιτς προσθέτει μια δόση χιούμορ σε ένα παιχνίδι που αναμένεται σκληρό και απαιτητικό για τη Ριέκα. Κάτι που γνωρίζει καλά ο Μαυροβούνιος τεχνικός...