«Υπογράφει για δύο χρόνια στη Γαλατάσαραϊ ο Μπακαμπού»!

Ο Σεντρίκ Μπακαμπού αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους μετά από μία εξαιρετική σεζόν κι ένα σίριαλ... εβδομάδων για την ανανέωση του συμβολαίου του, προτιμώντας τα πετροδόλαρα της Αλ Νασρ, που του πρόσφερε περί τα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εν τέλει ωστόσο υπήρξε ολική ανατροπή σκηνικού τις τελευταίες μέρες, όπως έχει γίνει γνωστό, καθώς έσπασε το συμβόλαιό του με τους Άραβες και οδεύει προς την Τουρκία.

Η συμφωνία του με τη Γαλατάσαραϊ θα πρέπει να θεωρείται οριστική, με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα να αναφέρει ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με την "Τσιμ Μπομ", ως ελεύθερος.



🔜📝 Cedric #Bakambu to #Galatasaray as a free agent. Contract until 2025. #transfers