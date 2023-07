Ο Ράμσεϊ επέστρεψε στην Κάρντιφ υπογράφοντας μαζί με τον 8χρονο γιο του! (pic)

Ο Ράμσεϊ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Κάρντιφ και το 2008 μετακόμισε στην Άρσεναλ, για να ακολουθήσουν η Γιουβέντους, η Ρέιντζερς και η Νις.

O 32χρονος χαφ έμεινε ελεύθερος από την γαλλική ομάδα και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Κάρντιφ μετά από 15 χρόνια φέρνοντας στην ομάδα και τον 8χρονο γιο του, Σόνι.

Μπαμπάς και γιος μάλιστα υπόγραψαν παρέα τα συμβόλαιά τους, με την Κάρντιφ να αναρτά στα Social Media, το ανάλογο φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Sonny Ramsey is a #Bluebird! 💙



Sonny and his dad @AaronRamsey put pen-to-paper at the same time today, on the famous Ninian Park boardroom table. ✍️



Welcome home, Aaron and welcome, Sonny! 😍#CityAsOne pic.twitter.com/MGjbjVqdg6