Δούμτσιος για Yolo και λάτιν OMG!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Ήταν το πρόσωπο της αγωνιστικής. Πέτυχε το γκολ της αγωνιστικής. Έκανε την αφιέρωσή του. Είχε πρόγραμμα… Ο Κώστας Δούμτσιος έκανε τη διαφορά στη Λιβαδειά, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, και κατάφερε χάρη στο εκπληκτικό του τέρμα, αλλά και τις συγκροτημένες δηλώσεις του, να στρέψει λίγο τους προβολείς προς τις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή και προς τους παίκτες που παλεύουν για την καριέρα τους, εκεί στα λίγο χαμηλότερα στρώματα.

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

Μην το πείτε παραέξω, αλλά έχουμε κι εμείς εδώ τους σταρ μας. Το δικό μας μικρό μουντιάλ ξεκίνησε και η δεύτερη – μετά τη διακοπή – αγωνιστική έφερε γκολ που μας άφησαν με ανοικτό το στόμα. Οι ύποπτοι είναι συνήθεις και ο ασυνήθιστος πήρε μια κατηγορία μόνος του! Την άξιζε, άλλωστε. Στη σκιά, λοιπόν, του Κώστα Δούμτσιου (σ.σ. κάτι που κανονικά δε γίνεται να υφίσταται σε μια πρόταση) ο Χάμες Ροντρίγκεζ και ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Κολομβιανός και ο Μεξικάνος και πιο λάτιν η κατάσταση δε γίνεται. Ο άσος του Ολυμπιακού με μια ατομική προσπάθεια και εκπληκτικό σουτ και ο μέσος της ΑΕΚ με πλασέ στην κίνηση έδωσαν τα ομορφότερα γκολ της αγωνιστικής.