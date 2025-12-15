Εθνική Futsal: Νέα σελίδα με Λεωνίδα Παπαδόπουλο στον πάγκο

Με αφορμή την κλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2028, που έφερε ως αντιπάλους της Εθνικής τη Νορβηγία, το Ισραήλ και την Εσθονία, μίλησε στο epssalas.gr ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Λεωνίδας Παπαδόπουλος.

Ο 39χρονος κόουτς, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αθήνας ’90 και του Υπερίωνα, αλλά τίμησε και το εθνόσημο, ανέλαβε πολύ πρόσφατα το πόστο του ομοσπονδιακού και αναφέρθηκε τόσο στις πρώτες του σκέψεις για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όσο και στους στόχους της «γαλανόλευκης», βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους.

Πως νοιώθεις που αναλαμβάνεις ένα πολύ σημαντικό πόστο, την Εθνική Ομάδα, που είναι η κορωνίδα του ελληνικού futsal;

«Το συναίσθημα είναι έντονο, γιατί η Εθνική δεν είναι απλώς ένα σύνολο παικτών· είναι η εικόνα του αθλήματος προς τα έξω. Η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά η πρόκληση εξίσου ελκυστική. Θέλω να υπηρετήσω την ομάδα με τρόπο που να τιμά το άθλημα και όλους όσους έχτισαν πριν από εμάς».

Ποιος είναι ο βασικός σου στόχος και ποιες οι πρώτες σου κινήσεις ως ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός;

«Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να ξέρει ποια είναι και πώς θέλει να παίζει, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Οι πρώτες κινήσεις αφορούν πλήρη ανάλυση του υπάρχοντος υλικού, αξιολόγηση φυσικής κατάστασης και τεχνικοτακτικών στοιχείων! Επίσης οι πρώτες κινήσεις αφορούν την κατανόηση της καθημερινότητας της ομάδας, το τι λειτούργησε καλά και το πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε. Θέλουμε να προσθέσουμε νέες ιδέες χωρίς να «σπάσουμε» ρυθμούς, ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή και παραγωγική για όλους».

Στην Εθνική, το τελευταίο διάστημα, έγινε μία πρώτη ανανέωση του έμψυχου δυναμικού. Θα συνεχιστεί αυτό από την πλευρά του νέου επιτελείου;

«Η ανανέωση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ούτε και κάτι που πρέπει να σταματήσει. Στόχος μας είναι να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, να ανοίγουν πόρτες σε παίκτες που δείχνουν εξέλιξη και ταυτόχρονα να αξιοποιούμε την εμπειρία όσων έχουν ήδη «γράψει χιλιόμετρα». Η διαδικασία είναι συνεχής και βασίζεται αποκλειστικά στην απόδοση».

Είναι ανάγκη να πυκνώσουν οι προπονήσεις της Εθνικής και να μπουν στο καλεντάρι και φιλικά παιχνίδια. Θεωρείς ότι η Ομοσπονδία θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση;

«Σαφώς. Μια Εθνική ομάδα δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε συγκεντρώσεις λίγων ημερών. Η σταθερή δουλειά, η συχνή επαφή των παικτών με τα απαιτούμενα πρότυπα και οι διεθνείς παραστάσεις μέσα από φιλικά είναι απαραίτητα για να υπάρχει πρόοδος. Πιστεύω ότι η Ομοσπονδία αντιλαμβάνεται την ανάγκη και ότι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση».

Κλήρωση προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νορβηγία, Ισραήλ, Εσθονία. Τι μπορούμε να περιμένουμε ως χώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία;

«Πρώτα απ’ όλα, μια ομάδα που θα μπαίνει στο γήπεδο χωρίς συμπλέγματα. Σεβόμαστε όλους, δεν φοβόμαστε κανέναν. Τα προκριματικά είναι πάντα δύσκολα, αλλά και πάντα μια ευκαιρία: να χτίσουμε χαρακτήρα, να ανεβάσουμε το επίπεδο και να κάνουμε συνεχώς μεγαλύτερα βήματα. Για να πάμε πιο συγκεκριμένα στους αντιπάλους των προκριματικών, με μία πρώτη ανάγνωση, η Νορβηγία δείχνει πιο δυνατή από Ισραήλ και Εσθονία, αλλά άμεσα θα ξεκινήσει το σκάουτινγκ των ομάδων, ώστε να είμαστε απόλυτα διαβασμένοι στους αγώνες τον Απρίλιο».