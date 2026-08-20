Πέρασαν από ιατρικά οι παίκτες της Μυκόνου Betsson

Οι παίκτες της Μυκόνου Betsson πέρασαν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε πλήρη ιατρικό έλεγχο υποβλήθηκαν οι παίκτες της Μυκόνου Betsson ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα να προετοιμάζεται για μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι αθλητές πέρασαν από το νοσηλευτικό ίδρυμα ΥΓΕΙΑ, όπου υποβλήθηκαν σε πλήρη αιματολογικό και καρδιολογικό έλεγχο, καθώς και σε ορθοπαιδική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο η αγωνιστική και ιατρική τους ετοιμότητα ενόψει της απαιτητικής σεζόν.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της Μυκόνου Betsson και Διευθυντή της Ι’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Δρ. Παναγιώτη Κοντοβαζαινίτη, στο πλαίσιο της συνολικής ιατρικής παρακολούθησης των αθλητών.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη Μύκονο Betsson, καθώς η ομάδα καλείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα θα κάνει και το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι στην ιστορία της, μέσω της συμμετοχής της στο FIBA Europe Cup. Η σωστή προετοιμασία και η διασφάλιση της υγείας των αθλητών αποτελούν, επομένως, βασική προτεραιότητα πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της Μυκόνου Betsson και Διευθυντής της Ι’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Δρ. Παναγιώτης Κοντοβαζαινίτης, σε δηλώσεις του στο mykonosbc.gr, στάθηκε στη σημασία του πλήρους ιατρικού ελέγχου πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου:

«Είναι αναγκαίο κάθε ομάδα, ακόμη περισσότερο ένας οργανισμός υψηλού επιπέδου, πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, να πραγματοποιεί έναν πλήρη ιατρικό έλεγχο. Είναι σημαντικό να ελέγχονται οι βασικοί άξονες της υγείας των αθλητών και να δίνεται έμφαση στην πρόληψη. Άλλωστε, όπως λέει και το γνωστό ρητό, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

Ειδικά σε μια αγωνιστική περίοδο όπως η φετινή, με αυξημένες απαιτήσεις και την επιπλέον πρόκληση της συμμετοχής στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό ο κάθε αθλητής να είναι ιατρικά έτοιμος και υγιής, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις πολλές και απαιτητικές αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Για τη Μύκονο Betsson πρόκειται για μια εντελώς νέα συνθήκη, καθώς η ομάδα καλείται να διαχειριστεί για πρώτη φορά και τις απαιτήσεις μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γι’ αυτό και η σωστή ιατρική προετοιμασία και η πρόληψη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία».