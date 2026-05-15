Άντριτς για Μοντέρο: «Ένιωθα ότι παίζω με τον Σλούκα, με ρώτησε για τον Ομπράντοβιτς»

Ο Ζαν Μοντέρο αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον σταρ της Βαλένθια να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της EuroLeague και όχι μόνο.

Ο πρώην συμπαίκτης του στην Ανδόρα, Μιχάλο Άντριτς, μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Δομινικανό γκαρντ, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το ενδιαφέρον που είχε δείξει για την Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε συνέντευξή του στο «Meridian Sport», ο νυν παίκτης της Μπρέογκαν περιέγραψε την πρώτη του επαφή με τον Μοντέρο, όταν εκείνος έφτασε στην Ανδόρα για να βοηθήσει την ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. «Δεν τον γνώριζα πριν, αλλά όταν άκουσα ότι ένα 20χρονο παιδί ερχόταν να σώσει τη σεζόν μας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν: “Έλα τώρα, σοβαρά;” Μετά από δύο παιχνίδια, όλα μου έγιναν ξεκάθαρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άντριτς στάθηκε ιδιαίτερα στην αγωνιστική ωριμότητα του νεαρού γκαρντ, παρομοιάζοντάς τον μάλιστα με τον Κώστα Σλούκα: «Ήταν νέος μόνο στα χαρτιά. Ένιωθα σαν να έπαιζα δίπλα στον Σλούκα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατανόηση του παιχνιδιού σε τέτοια ηλικία. Διαβάζει τα πάντα στο παρκέ, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Οι περισσότεροι νέοι παίκτες ψάχνουν συνεχώς καθοδήγηση από τον πάγκο. Ο Μοντέρο δεν κοιτούσε ποτέ προς τον προπονητή. Όχι από αλαζονεία, αλλά επειδή είχε ήδη καταλάβει τα πάντα».

Ο Δομινικανός γκαρντ, που μετακόμισε στην Ευρώπη μόλις στα 15 του χρόνια για λογαριασμό της Γκραν Κανάρια, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Ανδόρα το 2023/24, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σχεδόν κάθε μεγάλης ομάδας της EuroLeague, αλλά και προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Άντριτς, ο Μοντέρο απέρριψε ακόμη και πρόταση από το NBA κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς δεν ήθελε να αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. «Δεν βιάστηκε ποτέ τίποτα. Αυτό δείχνει πολλά για τον τρόπο που σκέφτεται. Ακόμη και η Βαλένθια, που τελικά επέλεξε, πιθανόν δεν του πρόσφερε τα περισσότερα χρήματα και εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στο EuroCup», σημείωσε.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συνέντευξης, πάντως, αφορούσε την Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως αποκάλυψε ο Άντριτς, ο Μοντέρο ενδιαφερόταν έντονα να μάθει περισσότερα για τον σερβικό σύλλογο και τον θρυλικό τεχνικό.

«Ο Μοντέρο με ρώτησε αρκετές φορές για την Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ενδιαφερόταν πολύ για τον σύλλογο και για τον τρόπο που δουλεύει ο Ζέλικο. Ήθελε να μάθει τα πάντα για το περιβάλλον και τον προπονητή. Δεν ξέρω αν υπήρξαν τότε επίσημες επαφές, αλλά σίγουρα σκέφτηκε σοβαρά την προοπτική της Παρτιζάν πριν επιλέξει τελικά τη Βαλένθια», αποκάλυψε ο Σέρβος φόργουορντ.