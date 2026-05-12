Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα, είναι το φαβορί»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του ενόψει του Game 5 της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00) στάθηκε στα κομβικά σημεία του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο παράγοντας έδρα δεν είναι τόσο σημαντικός, όπως έχουμε ήδη δει στη σειρά. Στη σειρά φαίνεται ότι υπάρχει πολλή ισορροπία. Όλα τα ματς κρίθηκαν με πολύ μικρή διαφορά και το να σκεφτεί κανείς ότι αύριο θα είναι διαφορετικά δεν είναι λογικό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην καταρρεύσουμε, να προσπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις εδώ και καιρό και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας.



Αν προκριθούμε θα είναι μια μεγάλη χαρά και αν όχι, μια απογοήτευση. Αλλά η σεζόν μας στην Εuroleague είναι πολύ καλή, ό,τι και αν γίνει την Τετάρτη. Εγώ προσπαθώ να μην υπερεκτιμώ καμία στιγμή. Είναι ένα ματς με μεγάλη σημασία και θα θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι 50-50 η πρόκριση, αλλά ακόμη κι αν δούμε ότι μας κέρδισαν δύο φορές εδώ, εκείνοι είναι το φαβορί».

Για τον Μπράξτον Κι: «Ως σύλλογος έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για τον Μπράξτον. Είναι πολεμιστής και έχει πολύ καλή προδιάθεση. Τη μάσκα του την έφεραν σήμερα το πρωί και δεν είναι πολύ άνετη. Πρακτικά δεν έχει προπονηθεί καθόλου. Αύριο θα κάνουμε ό,τι θέλει εκείνος σχετικά με τη συμμετοχή του».



Για τον κόσμο της ομάδας: «Έχουμε την ίδια λαχτάρα με αυτούς. Πρέπει να είναι όπως πάντα: να πιέζουν αλλά να είναι πολύ σωστοί απέναντι στους αντιπάλους. Να δίνουν το μέγιστο αλλά με το αθλητικό πνεύμα που έχει δείχνει πάντα η Βαλένθια».