Παναθηναϊκός: Μαζί με το βόλεϊ η φιέστα των πρωταθλητών του μπάσκετ με αμαξίδιο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως η φιέστα των πρωταθλητών του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη μαζί με το βόλεϊ ανδρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη 14 Μαϊου στις 19:08 θα παρευρεθούν στον Τάφο του Ινδού και οι «λεβέντες με καρδιά» του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο μαζί με τους πρωταθλητές του ανδρικού τμήματος βόλεϊ.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη οικογένεια και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς και ποικιλοτρόπως με διάφορους τρόπους.

Την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε γιορτή στον Τάφο του Ινδού για να αποθεωθούν οι άσοι του Δημήτρη Ανδρεόπουλου αλλά και το τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο που πήρε το πρωτάθλημα στο Μεσολόγγι.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν οι αθλητές του τμήματος στο ιστορικό κλειστό και θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους».