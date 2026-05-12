L’Équipe: «Εντάσεις μεταξύ NBA Europe και μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων»

Ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, αναφέρει τις εντάσεις που υπάρχουν στους μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, που εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στο NBA Europe.

Ο κύριος λόγος της διαφωνίας που προκύπτει, έχει να κάνει με το 52% των μετοχών του project που θα κατέχουν το NBA και η FIBA, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

«Καθώς συνεχίζεται ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΝΒΑ και των υποψήφιων franchise, έχουν προκύψει εντάσεις στη διαδικασία, ιδίως από τους ευρωπαϊκούς γίγαντες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι αν και ενθουσιασμένοι με το εγχείρημα, δεν είναι ικανοποιημένοι με την οικονομική δομή», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

«Από την αρχή, η ένταση αφορούσε το χάσμα μεταξύ των οικονομικών προσδοκιών του NBA και της πραγματικότητας των συλλόγων, καθώς και του ποσού που αυτοί είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν, ειδικά δεδομένου ότι το NBA τους χρειάζεται περισσότερο από ό,τι το αντίστροφο», ανέφερε σε δήλωσή του ένας αξιωματούχος μιλώντας στην L'Equipe.

«Μια ενδιαφερόμενη ομάδα θα έπρεπε να καταβάλει δικαιώματα franchise τα οποία δεν θα ανακτήσει ποτέ, να κατασκευάσει ένα γήπεδο με σημαντικό κόστος και, στη συνέχεια, να χάσει το 50% των κερδών, παρόλο που θα διαχειριζόταν η ίδια την επιχείρηση. Οι επενδυτές δεν έχουν χρήματα για να τα πετάξουν στα σκουπίδια.

Αν αισθανθούν ότι τους αντιμετωπίζουν σαν ανόητους, δεν θα δεσμευτούν. Και χωρίς αυτούς, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Θα μπορούσαν επίσης να στραφούν προς την Euroleague», δήλωσε ένας εκπρόσωπος από τις υποψήφιες ομάδες της Ευρώπης που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο NBA Europe.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί έχουν εκφράσει την άποψη ότι η έναρξη το NBA Europe ενδέχεται να αναβληθεί μέχρι το 2028. Εσωτερικά, ωστόσο, οι φήμες αυτές διαψεύδονται, και η λίγκα εξακολουθεί να δηλώνει ότι στόχος παραμένει η έναρξη το φθινόπωρο του 2027», καταλήγει το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας.