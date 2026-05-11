Ουεμπανιάμα: Δεν υπάρχει τιμωρία από το ΝΒΑ, διαθέσιμος για το Game5 κόντρα στην Μινεσότα

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα θα είναι διαθέσιμος για το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των playoff απέναντι στους Τίμπεργουλβς, καθώς το ΝΒΑ δεν του επέβαλλε κάποια ποινή για την αγκωνιά στον Ριντ στο Game4.

Κατά την διάρκεια του Game 4 ανάμεσα σε Σπερς και Τίμπεργουλβς, ο Ουεμπανιάμα χτύπησε με τον αγκώνα του τον Ναζ Ριντ, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ και να αποβληθεί από την συνέχεια του παιχνιδιού.

Το ΝΒΑ μπήκε σε διαδικασία να ελέγξει την φάση για πιθανή αναβάθμιση της τιμωρίας του «Ουέμπι», ωστόσο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια δεν υπάρχει περαιτέρω τιμωρία και ο Γάλλος σταρ των Σπερς θα είναι διαθέσιμος για τον πέμπτο αγώνα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/05, 03:00).