Ουεμπανιάμα: Δεν υπάρχει τιμωρία από το ΝΒΑ, διαθέσιμος για το Game5 κόντρα στην Μινεσότα

Κατά την διάρκεια του Game 4 ανάμεσα σε Σπερς και Τίμπεργουλβς, ο Ουεμπανιάμα χτύπησε με τον αγκώνα του τον Ναζ Ριντ, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με αντιαθλητικό φάουλ και να αποβληθεί από την συνέχεια του παιχνιδιού.
Το ΝΒΑ μπήκε σε διαδικασία να ελέγξει την φάση για πιθανή αναβάθμιση της τιμωρίας του «Ουέμπι», ωστόσο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια δεν υπάρχει περαιτέρω τιμωρία και ο Γάλλος σταρ των Σπερς θα είναι διαθέσιμος για τον πέμπτο αγώνα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/05, 03:00).
There will be no further discipline for Spurs star Victor Wembanyama after he was ejected for elbowing Naz Reid in Minnesota on Sunday night, sources tell ESPN. No suspension, no fine. Wembanyama will play in Game 5 against the Timberwolves on Tuesday night in San Antonio. pic.twitter.com/GOGCbIcbQP— Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2026