Ανοιχτοί σε προσφορές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Μιλγουόκι Μπακς είναι έτοιμοι να δεχθούν τηλεφωνήματα για trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ανοίγει ο δρόμος για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, το Μιλγουόκι είναι έτοιμο να δεχθεί προσφορές και είναι ανοιχτό σε τηλεφωνικές επαφές, όσον αφορά το μέλλον του Greak Freak.

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοιχτοί σε τηλεφωνικές επαφές και προσφορές για τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο, εν όψει του NBA Draft Combine, με περισσότερες από έξι εβδομάδες να απομένουν μέχρι το Draft» αναφέρει ο Σαμς Σαράνια και το ESPN.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι Μπακς περιμένουν μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές πλευρές για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ οι ίδιοι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω στις απαιτήσεις τους, αποζητώντας ως αντάλλαγμα έναν νεαρό παίκτη του κορυφαίου επιπέδου ή και κάποια draft picks.