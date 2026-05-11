ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια ενόψει Άρη για το Game 1 των play-off

Η ΑΕΚ με ανκοίνωση της γνωστοποίησε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 1 των play-off κόντρα στον Άρη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Άρη Betsson.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 19:00, στο πλαίσιο της της προημιτελικής σειράς των PlayOffs της Stoiximan GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμές Εισιτηρίων: Από 15 ευρώ.

