Απολογήθηκε ο Ουεμπανιάμα για την αποβολή του: «Ζητάω συγγνώμη από την ομάδα μου, θα μάθω από αυτό»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με γραπτή τοποθέτησή του στο Χ, απολογήθηκε για την αποβολή του στο Game 4 των playoffs του ΝΒΑ απέναντι στους Τίμπεργουλβς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλβς (114-109) στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των playoffs (2-2), σε ένα παιχνίδι που ο «Ουέμπι» πήρε την πρώτη αποβολή της καριέρας του με Flagrant 2, καθώς χτύπησε τον Ναζ Ριντ, και τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό.

Η συγκεκριμένη φάση ξεσήκωσε το κοινό αφού το χτύπημα του Ουεμπανιάμα ήταν στον λαιμό και στο πρόσωπο, και το ΝΒΑ φέρεται πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγαλύτερη τιμωρία για τον Γάλλο.

Δείτε την δημοσίευσή του στο Χ:

“Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα μου, τους φιλάθλους και το ΝΒΑ για τις πράξεις μου σήμερα. Άφησα τα συναισθήματά μου να με παρασύρουν και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Θα μάθω από αυτό και θα γίνω καλύτερος στη συνέχεια”.