Υπόκλιση από τους φίλους της Ρίτας στον κόσμο της ΑΕΚ: «Βγάλαμε τα... λαρύγγια μας για να τους κοντράρουμε αν και περισσότεροι»

Ο κόσμος της Ρίτας έβγαλε το καπέλο στους φίλους της ΑΕΚ μετά τον τελικό του Basketball Champions League.

Περίπου 4.000 φίλοι της λιθουανικής ομάδας βρέθηκαν στον τελικό του BCL απέναντι στην Ένωση, με 1.200 φιλάθλους της ΑΕΚ να είναι στο γήπεδο της Μπανταλόνα.

Κι όμως οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» είχαν μετατρέψει το γήπεδο σε «Sunel Arena», με τους φίλους της Ρίτας μετά το ματς να αποθεώνουν τον κόσμο της Ένωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Βγάλαμε τα λαρύγγια μας από τις φωνές για να μπορέσουμε να τους κοντράρουμε αν και ήμασταν πολύ περισσότεροι. Έχουν τον σεβασμό μας, υποκλινόμαστε. Τρομερή κερκίδα. Φοβεροί οι φίλαθλοι της ΑΕΚ»