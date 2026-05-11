Οικονομίδης κατά μελών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος και νοσηρό κλίμα»

Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Οικονομίδης, υπέβαλλε την παραίτησή του μέσω επιστολής, στην οποία «βάλλει» κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Στην επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας, ο κ. Οικονομίδης αναφέρεται συγκεκριμένα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΕ, Γιάννη Πετμεζά και στο μέλος του Δ.Σ., Βαγγέλη Τσακμακά, κάνοντας λόγο για «νοσηρό κλίμα» και «ασεβή και προκλητική διατύπωση».

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης του Β. Οικονομίδη:

«Προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σήμερα 11 Μαΐου 2026, υποβάλλω την παραίτηση μου από την διοίκηση της ΚΑΕ και την θέση του Αντιπροέδρου.

Το φθινόπωρο του 2025 κλήθηκα να συμμετάσχω στη Διοίκηση που θα προέκυπτε από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΚΑΕ. ‘Ήταν μια τιμητική πρόταση.

Δέχτηκα εκτιμώντας ότι η εμπειρία και οι γνώσεις μου στο μπάσκετ θα βοηθούσε στην υλοποίηση των στόχων για την δημιουργία ενός νέου μεγάλου ΠΑΟΚ, ισάξιο η και ανώτερο από αυτόν που είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν στην μακρόχρονη διαδρομή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα φετινά αποτελέσματα της δουλειάς μας.

Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτά επετεύχθησαν με budget παρόμοιο με ομάδων που είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνεψαν με υποβιβασμό.

Παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Αντιθέτως ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον.

Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου, μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησης μου στο τέλος της περιόδου.

Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κ. Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία, επιτάχυνε την απόφαση μου για την αποδέσμευση μου από το περιβάλλον.

Θεωρώ υποχρέωση μου φεύγοντας να ευχαριστήσω το προπονητικό team για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε. Τους παίκτες που υλοποίησαν τους στόχους με υπέρβαση εαυτών και έκαναν περήφανους τους φιλάθλους μας, καθώς και το προσωπικό των γραφείων για την συνεργασία μας.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου.

Εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στην διαπλοκή.

Με τιμή

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»