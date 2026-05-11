Αποχωρεί από την Μπάγερν Μονάχου ο Τάρλατς, αναλαμβάνει ο Λάιμπενατ

Ο Ντράγκαν Τάρλατς θα αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου στο τέλος της σεζόν, με τον Τόρστεν Λάιμπενατ να γίνεται μέλος του front office.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε γνωστό πως ο Ντράγκαν Τάρλατς μετά από δύο χρόνια θα αποτελέσει παρελθόν από τον οργανισμό. Ο 53χρονος αθλητικός διευθυντής ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θα αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους και οι Βαυαροί κινήθηκαν για να βρουν τον αντικαταστάτη του.

Έτσι, από την επόμενη σεζόν αθλητικός διευθυντής στην Μπάγερν θα είναι ο Τόρστεν Λάιμπενατ. Ο 51χρονος θα… μετακομίσει από την Ουλμ, στην οποία ήταν προπονητής από το 2011 έως το 2019, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια έχει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή.