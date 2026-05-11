Θύμα εκβιασμού ο ιδιοκτήτης των Μπακς: Απειλήθηκε με revenge porn

Ο Ουέσλι Έντενς, ένας από τους ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς, έπεσε θύμα εκβιασμού από μία γυναίκα, η οποία τον απείλησε πως θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες και ερωτικά τους βίντεο.

Ένας από τους ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς, ο Ουέσλι Έντενς, έπεσε θύμα εκβιασμού σε μία υπόθεση που ερευνάται από το FBI.

Σύμφωνα με το «Wall Street Journal», ο Έντενς είχε σχέση με την Τσανκ Λι Λου, μία επιχειρηματία από την Κίνα, μέσα στο 2023. Οι δυο τους συναντήθηκαν αρκετές φορές στο Μανχάταν και αφού χώρισαν, η Λου άρχισε να τον απειλεί πως θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες του και ερωτικά τους βίντεο, αν δεν της δώσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Το ποσό που ζητούσε έφτασε μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Λου είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της κρυφό σύστημα παρακολούθησης, και έτσι τον βιντεοσκοπούσε εν αγνοία του. Το «TMZ» προσθέτει πως ακόμα δεν έχει καθοριστεί το κίνητρό της. Δηλαδή αν ο στόχος της από την αρχή της σχέσης ήταν να τον εκβιάσει ή αν κάποιος άλλος της έδωσε κίνητρο να του προκαλέσει ζημιά.

Ακόμη, αναφέρεται πως οι απειλές της έφτασαν μέχρι και στην οικογένεια του Έντενς, ενώ ανώνυμα είχε μιλήσει και με την πρώην γυναίκα του.

Το 2025 το FBΙ έκανε έφοδο στο σπίτι της Λου και εντόπησε τις κάμερες, κρυμμένα κινητά με αποκαλυπτικές φωτογραφίες του Έντενς αλλά και ψεύτικες φωτογραφίες που η ίδια είχε φτιάξει.

Η Λου δηλώνει αθώα στις κατηγορίες για εκβιασμό και απάτη και παραμένει ελεύθερη μέχρι την δίκη, έχοντας πληρώσει 500.000 εγγύηση.