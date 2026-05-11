Οι λόγοι που ο Κερ αποφάσισε να συνεχίσει στους Ουόριορς

Ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και το «ESPN» ανέλυσε τους λόγους που τον οδήγησαν στο να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στιβ Κερ, θα συνεχίσει για τουλάχιστον δύο χρόνια στον οργανισμό. Μάλιστα, με το νέο του συμβόλαιο θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος κόουτς στο ΝΒΑ.

Παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε για το μέλλον του, οι δύο πλευρές βρήκαν την «χρυσή τομή» και το «ESPN» ανέλυσε τους λόγους που ο θρυλικός κόουτς είπε το «ναι».

Αρχικά, το γεγονός πως θέλει ακόμα να προπονήσει. Ο 60χρονος προπονητής είχε προτάσεις και από media για να γίνει αναλυτής αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να αφήσει πίσω του την προπονητική και τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο.

Ακόμη, μίλησε με το front office των «Πολεμιστών» για μερικές αλλαγές στο σταφ και κυρίως για το ρόστερ. Οι Ουόριορς δεν θα πάνε σε ολικό rebuild το καλοκαίρι, αλλά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν το τωρινό ρόστερ και θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να «χτίσουν» γύρω από τον Στεφ Κάρι.

Έτσι, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και φυσικά ελπίζουν σε μία καλύτερη σεζόν από την φετινή.