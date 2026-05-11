Έριξε «βόμβα» ο Εμπίιντ για το μέλλον του: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ…»

Ο Τζοέλ Εμπίιντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς μετά των αποκλεισμό από τα play-offs.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να κάνουν το… θαύμα και να προκριθούν ενάντια στους Μπόστον Σέλτικς (4-3), όμως δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς. Έτσι, με 4-0 αποκλείστηκαν από τους ημιτελικούς της Ανατολής και στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη σεζόν.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Τζοέλ Εμπίιντ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του και ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει αν θα βρίσκεται του χρόνου στους Σίξερς.

«Θέλω να κερδίσω περισσότερο από τον καθένα. Πονάει το να χάνεις. Δεν έχω κερδίσει τίποτα, οπότε πονάει. Αλλά πάω σπίτι και μεγαλώνω τον γιο μου, την κόρη μου, κοιτάω την γυναίκα μου στα μάτια και καταλαβαίνω πως είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό μετράει» ανέφερε αρχικά και μετά έριξε την… βόμβα.

«Δεν ξέρω ποιος θα είναι εδώ. Δεν ξέρω καν αν θα είμαι εγώ εδώ, αλλά ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Προσωπικά, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω ξανά τον εαυτό μου» απάντησε μεταξύ άλλων όταν ρωτήθηκε για το μέλλον των Σίξερς.