Οι Τίμπεργουλβς λύγισαν τους Σπερς για το 2-2 στη σειρά

Oι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έβγαλαν αντίδραση απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικράτησαν με 114-109 στο Game 4 και ισοφάρισαν την σειρά σε 2-2.

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο οι Τίμπεργουλβς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 34-30, με τα δεδομένα στο ματς να αλλάζουν μετά την αποβολή του Βίκτορ Ουεμπανιάμα για αντιαθλητικό χτύπημα στον Ναζ Ριντ.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα των τεσσάρων πόντων μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου (60-56), όμως στην τρίτη περίοδο οι Σπερς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επί μέρους 20-28, έκαναν την ανατροπή (80-84).

Οι Τίμπεργουλβς όμως δεν τα παράτησαν και αντεπιτέθηκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, έτρεξαν επί μέρους 34-25, έκαναν εκ νέου ανατροπή στο σκορ, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Έτσι, οι «Λύκοι» έφεραν την σειρά με τους Σπερς στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και πλέον οι Σπερς θα επιστρέψουν στην έδρα τους για το Game 5, ψάχνοντας να πάρουν ξανά το προβάδισμα στην σειρά.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ντίλαν Χάρπερ να ξεχωρίζει για τους Σπερς έχοντας 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

