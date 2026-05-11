Απίστευτο φινάλε στην Τουρκία: Buzzer beater σωτηρίας για την Καρσίγιακα και εισβολή οπαδών! (vid)

Η Καρσίγιακα βρέθηκε πολύ κοντά στον υποβιβασμό, όμως με το σκορ στο 82-82 και 8.1'' να απομένουν στο χρονόμετρο έγιναν αδιανόητα πράγματα, αφού η κατοχή της μπάλας ήταν στην Μπούρσασπορ.
Οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν σε λέι απ και κυριολεκτικά στην εκπνοή του αγώνα, ο Μίχαλ Σοκολόφσκι με buzzer beater χάρισε την παραμονή στην Καρσίγιακα και ακολούθησαν τρομερές σκηνές.
Οι οπαδοί των γηπεδούχων μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, με τους διαιτητές να τσεκάρουν την φάση στο video, διαπιστώνοντας ότι το καλάθι ήταν εντός χρόνου.
🇹🇷 El Karsiyaka ha logrado la permanencia en la liga turca en la última jornada y prácticamente en la última décima— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 10, 2026
