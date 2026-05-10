Μετά τον Κερ: Θέλουν να ανανεώσουν τον Κάρι οι Ουόριορς

Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Στιβ Κερ, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλουν να επεκτείνουν και το συμβόλαιο του Στεφ Κάρι.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρήκαν τελικά την «χρυσή τομή» με τον Στιβ Κερ και και σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανανεώσουν την συνεργασία τους για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο δημοσιογράφος του «ESPN» ανέφερε πως μετά το τέλος αυτής της υπόθεσης, οι «Πολεμιστές» στρέφουν την προσοχή τους στον Στεφ Κάρι, τον οποίον θέλουν επίσης να ανανεώσουν.

Οι Ουόριορς θα αναμένεται το καλοκαίρι να μπουν σε διαπραγματεύσεις μαζί του, ενώ θέλουν να κάνουν και ένα… lifting στο ρόστερ, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί τη νέα σεζόν.