Ουεμπανιάμα: «Έπιασε» Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Ο'Νίλ και Ολάζουον στο Game 3 απέναντι στους Τίμπεργουλβς

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα «χάρισε» την νίκη στους Σπερς (115-108) επί της Μινεσότα για το 2-1, και με τα πεπραγμένα του «έπιασε» νούμερα θρύλων του NBA σε αγώνα Playoff.

Oι Σπερς πήραν μεγάλη νίκη επί των Τίμπεργουλβς με 115-108 στο Game 3 της σειράς των playoff του ΝΒΑ, και έκαναν το 2-1, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος «γίγαντας» σκόραρε 39 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 5 τάπες, γράφοντας ιστορία στα playoffs του ΝΒΑ, καθώς έγινε ο πέμπτος παίκτης που σημειώνει αυτά τα νούμερα σε παιχνίδι της postseason και έπιασε θρύλους του αθλήματος όπως οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Σακίλ Ο΄Νίλ και Χακίμ Ολάζουον.

Μάλιστα έγινε και ο πρώτος που πέτυχε 39άρα με λιγότερα από 20 σουτ, αφού τελείωσε με 13/18 εντός πεδιάς.

Μετά την σπουδαία εμφάνισή του δήλωσε:

«Είναι ωραίο να είσαι με τους κορυφαίους! Έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα που μου δίδαξε ο Χακίμ (Ολάζουον) στο τέταρτο δεκάλεπτο, ειδικά σε εκείνη την περιστροφή που έκανε ο Ρούντι (Γκομπέρ)».