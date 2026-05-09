Ουεμπανιάμα: «Έπιασε» Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Ο'Νίλ και Ολάζουον στο Game 3 απέναντι στους Τίμπεργουλβς

Oι Σπερς πήραν μεγάλη νίκη επί των Τίμπεργουλβς με 115-108 στο Game 3 της σειράς των playoff του ΝΒΑ, και έκαναν το 2-1, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.
Ο Γάλλος «γίγαντας» σκόραρε 39 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 5 τάπες, γράφοντας ιστορία στα playoffs του ΝΒΑ, καθώς έγινε ο πέμπτος παίκτης που σημειώνει αυτά τα νούμερα σε παιχνίδι της postseason και έπιασε θρύλους του αθλήματος όπως οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Σακίλ Ο΄Νίλ και Χακίμ Ολάζουον.
Μάλιστα έγινε και ο πρώτος που πέτυχε 39άρα με λιγότερα από 20 σουτ, αφού τελείωσε με 13/18 εντός πεδιάς.
Μετά την σπουδαία εμφάνισή του δήλωσε:
«Είναι ωραίο να είσαι με τους κορυφαίους! Έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα που μου δίδαξε ο Χακίμ (Ολάζουον) στο τέταρτο δεκάλεπτο, ειδικά σε εκείνη την περιστροφή που έκανε ο Ρούντι (Γκομπέρ)».
"It's good to be along with the big fellas. I had to resort to some things that Hakeem taught me in this fourth quarter ... especially that spin fadeaway over Rudy."pic.twitter.com/j2AS5cP2zb