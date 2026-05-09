Στα άκρα η σχέση του Ντουάρτε με τη Μάλαγα: «Προσπαθούν να αμαυρώσουν το όνομα και την καριέρα μου»!

Παρελθόν από τη Μάλαγα θα αποτελέσει ο Κρις Ντουάρτε, με τον Δομινικανό άσο να ξεσπά μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Ντουάρτε με την ισπανική ομάδα, με τον Δομινικανό άσο να προπονείται τη μέρα του ματς με την Ένωση, αλλά τελικά να μην είναι στην 12άδα του Ίμπον Ναβάρο.

Αυτό έφερε και το ξέσπασμα του Αμερικανού στα social media, κάνοντας μία ανάρτηση που στη συνέχεια έσβησε, αλλά έδειξε το τέλος του από τη Μάλαγα.

«Υπάρχει ένας Θεός από ψηλά που ξέρει πώς να αναγνωρίζει τους πολεμιστές του με καλές προθέσεις και καλή καρδιά. Ειλικρινά, δεν περίμενα αυτή την αναγνώριση σήμερα μετά από όλα τα χάλια που πέρασα φέτος. Μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν να αμαυρώσουν το όνομά μου και την καριέρα μου.

Είμαι με τον Θεό και δεν θα με αφήσει ποτέ μόνο. ​​Αυτή η αναγνώριση έρχεται παρόλο που δεν μπόρεσα να παίξω το παιχνίδι μου στο επίπεδο που ξέρω ότι μπορώ να παίζω με συνέπεια. Φανταστείτε όταν θα κόψω το σχοινί που με έχει δεμένο. Γεννήθηκα για να γράψω ιστορία, και αν είμαι με τον Θεό, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου;», ανέφερε η ανάρτηση του Ντουάρτε.