GM Βαλένθια: «Είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση να ενταχθούμε στην Euroleague ως franchise»

Ο GM της Βαλένθια, Ένρικ Καρμπονέλ, τόνισε πως η ισπανική ομάδα εξετάζει «ζεστά» το ενδεχόμενο της ένταξής της στην Euroleague ως franchise, «κλειδώνοντας» τη θέση της για πολλά χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε μιλώντας στο "BasketNews":

«Έγινε μία συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν οι σύλλογοι που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην EuroLeague αλλά δεν είναι μέτοχοι, με εξαίρεση την Παρί, η οποία δεν ήρθε. Παρούσα ήταν και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, επειδή θέλει να ενταχθεί στη διοργάνωση και δουλεύει πάνω σε ένα σοβαρό πρότζεκτ εδώ και αρκετά χρόνια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Τσους Μπουένο, τον νυν διευθυντή της EuroLeague, και την ομάδα του. Ουσιαστικά, παρουσίασαν τα στρατηγικά πλάνα της EuroLeague για το μέλλον.

Αυτό που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη σεζόν είναι μια EuroLeague 20 ομάδων. Ωστόσο, μας είπαν πως υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η Μπουργκ, που κατέκτησε το EuroCup, θα αγωνιστεί τελικά, ενώ ασαφής παραμένει και η κατάσταση της Μονακό.

Συμφωνήθηκε επίσης πως αν η λίγκα έχει τελικά λιγότερες ομάδες, θα συνεχίσει απλώς με μικρότερο αριθμό συλλόγων, διατηρώντας το ίδιο format. Η Μονακό αποτελεί τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ανάμεσα στις υπάρχουσες ομάδες λόγω της οικονομικής της κατάστασης, ενώ υπάρχει και το γεγονός ότι το εισιτήριο του EuroCup ανήκει αυτή τη στιγμή στη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία τη φετινή σεζόν».

Αυτό που εξηγήθηκε σε αυτή τη συνάντηση, αλλά και στις διάφορες επαφές που έχουμε είχε με τον Τσους Μπουένο από τότε που ανέλαβε το πόστο του, είναι πως η EuroLeague δουλεύει πάνω σε ένα μοντέλο franchise που ουσιαστικά θα εξισώσει τους μετόχους-συλλόγους με τους μη μετόχους.

Με άλλα λόγια, οι μέτοχοι θα μετατραπούν σε κατόχους franchise μέσα στη διοργάνωση, ενώ όλες οι νέες ομάδες που θα μπαίνουν ως franchises θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Και ναι, στη Βαλένθια είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση να ενταχθούμε στην EuroLeague ως franchise. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και αναλύουμε όλες τις επιλογές, γιατί το καθεστώς franchise απαιτεί μια συγκεκριμένη επένδυση και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».