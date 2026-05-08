Μαρτίνεθ: «Είχαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα - Περιμένω κλειστό και το 5ο παιχνίδι»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το νέο διπλό της Βαλένθια στο ΟΑΚΑ και την ισοφάριση της σειράς σε 2-2.

Μιλώντας στη Euroleague TV o Iσπανός προπονητής ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Κερδίσαμε την ευκαιρία για άλλο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός μάς κέρδισε δύο φορές σε 48 ώρες. Έχουν ποιότητα και εμπειρία, έχουμε και εμείς την ευκαιρία. Και το 5ο παιχνίδι θα είναι κλειστό σαν τα προηγούμενα.

Έδωσα τα εύσημα στους παίκτες για τον χαρακτήρα τους. Έπαιξε απίθανη και σκληρή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, είχαμε προβλήματα στα ριμπάουντ και στην κυκλοφορία της μπάλας.

Παίκτες όπως ο Πραντίγια και ο Τόμπσον με την προσωπικότητά τους και όχι τακτικά, μας βοήθησαν και πήραμε το παιχνίδι».