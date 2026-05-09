«Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Ουέιλερ - Μπαμπ»

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Νικ Ουέιλερ - Μπαμπ ενόψει της καλοκαιρινής αγοράς.

Η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της Euroleague καθώς αποκλείστηκε από την Μονακό στην διαδικασία των play-in, και έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ φαίνεται να βρίσκεται κοντά στους Μόουζες Ράιτ, Τζος Νίμπο και Μάικ Τζέιμς, ενώ σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο έχει βάλει στην λίστα της και τον Νικ Ουέιλερ - Μπαμπ. Για την ακρίβεια, οι Καταλανοί θέλουν να φτιάξουν μια τριάδα στην θέση «1» με τους Τζέιμς, Ουέιλερ - Μπαμπ και Νούνιεθ.

Ο Γερμανός γκαρντ την φετινή χρονιά με την φανέλα της Έφες, μέτρησε 7.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.2 κλεψίματα με 36.6% στο τρίποντο, σε 28:47' μέσο όρο, ενώ αγωνίστηκε στα 37 από τα 38 παιχνίδια της regular season.