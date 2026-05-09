BCL: Ώρα κούπας για την ΑΕΚ κόντρα στην Ρίτας!

Ώρα τελικού για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Ρίτας στις 21:00 και θέλει να πάρει την νίκη και να κατακτήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα απέκλεισε στον ημιτελικό την Μάλαγα με 78-65, και πλέον η προσοχή όλων είναι στον μεγάλο τελικό του Final4 του BCL απέναντι στην λιθουανική ομάδα.

Αντίθετα οι Λιθουανοί, έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν στον ημιτελικό την Τενερίφη των Χουέρτας και Μίλς (87-69) και πάνε με... φόρα στο δικό τους «ραντεβού με την ιστορία».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Final4

Ημιτελικοί:

Ρίτας - Τενερίφη 87-69

Μάλαγα - ΑΕΚ 65-78

Τελικός:

AEK - Ρίτας 21:00

Μικρός τελικός (3η θέση):

Μάλαγα - Τενερίφη 18:00