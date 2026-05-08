Αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού ο Τέιλορ: «Ασύγκριτη ατμόσφαιρα - Είναι σαν… πόλεμος» (vid)

Ο Κάμερον Τέιλορ αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR και τόνισε πως η ατμόσφαιρα στο «T-Center» είναι ασύγκριτη.

Ο Κάμερον Τέιλορ μίλησε για την ατμόσφαιρα που έζησε στο «T-Center» μετά το Game 3 των play-offs και είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον «πράσινο» κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι ασύγκριτη. Με μία ατμόσφαιρα σαν αυτή… Για αυτό παίζεις. Σαν Αμερικάνος, σαν μπασκετμπολίστας, εκεί ευδοκιμείς. Είναι πιο παθιασμένοι. Εδώ πεθαίνουν για αυτό. Υποστηρίζουν την πόλη τους. Φοράς τα χρώματά τους, πας στον πόλεμο μαζί τους. Είναι πολλά περισσότερα από απλά μπάσκετ. Είναι σαν πόλεμος, αλήθεια».

