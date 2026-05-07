Στα γραφεία της ΚΑΕ Πανιώνιος οι Πάνθηρες: «Η τα αλλάζετε όλα ή δεν θα υπάρξει η ανάλογη στήριξη»

Οι οργανωμένοι φίλοι του Πανιωνίου βρέθηκαν στα γραφεία της ΚΑΕ εξέφρασαν τα παράπονα τους για την φετινή πορεία της ομάδας και απαίτησαν από την διοίκηση να τα αλλάξει όλα αλλιώς δεν θα υπάρξει η ανάλογη στήριξη...

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πανθήρων:

Την Τετάρτη, το Panthers Club βρέθηκε στα γραφεία της ΚΑΕ Πανιώνιος, προκειμένου να θέσουμε τα όριά μας, για το τμήμα!

Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σμύρνης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΝΣΕΡ! Σεβόμαστε τη διοίκηση της ΚΑΕ και θα έχει την στήριξή μας ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ που έχει κάνει, τη φετινή σεζόν! Ποια είναι αυτά; Ότι σας δούλεψαν μέσα στα μούτρα σας!

Από εδώ και πέρα, βάλτε τον εγωισμό σας και την όποια αλλαζονεία δείξατε μέσα στη σεζόν, κάτω από τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ! Τη φετινή σεζόν, οι Πάνθηρες ήταν εκεί, σε κάθε πέταλο, με ασταμάτητο τραγούδι, παρά το γεγονός πως η ομάδα έχανε με κάτω τα χέρια, με κάθε εξευτελιστικό τρόπο!

Οι Πάνθηρες λοιπόν μίλησαν! Ή τα αλλάζετε όλα και είμαστε στο πλευρό σας ή δεν θα υπάρξει η ανάλογη στήριξη...