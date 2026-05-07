Δημοσίευμα - βόμβα: «Ο Φρανσίσκο πλησιάζει στη Ντουμπάι, σε περίπτωση που δεν βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ»

Δημοσίευμα - βόμβα από τη Σερβία κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο με τη Ντουμπάι, σε περίπτωση που ο Γάλλος γκαρντ δεν βρει αυτό που ψάχνει στο ΝΒΑ.

Ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου πραγματοποιεί μια τρομερή σεζόν στην Euroleague. Μάλιστα, ο Φρανσίσκο έχοντας 16,4 πόντους και 6,4 ασίστ ανά ματς στη regular season, μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς.

Ως γνωστόν, ο «Σίσκο» έχει θέσει ως προτεραιότητά του την... μετακόμιση στον «μαγικό κόσμο». Όμως, σύμφωνα με το "Basketball Sphere", η Ντουμπάι δουλεύει το... εναλλακτικό πλάνο.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ποιοτικό γκαρντ, για να τον υπογράψει ενόψει της νέας σεζόν. Αν το deal επιτευχθεί θα προβλέπει και NBA out, το οποίο ο Φρανσίσκο θα μπορεί να ενεργοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, το ΝΒΑ παραμένει προτεραιότητα του παίκτη, όμως η Ντουμπάι... καραδοκεί και τον περιμένει με «ανοιχτές αγκάλες», εάν αποφασίσει να παραμείνει στην Euroleague.