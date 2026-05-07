Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)

Ο Ισπανός άσος χτύπησε στον αστράγαλο στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (6/5) και το βράδυ της ίδιας μέρας εμφανίστηκε με δεμένο το πόδι.
Την Πέμπτη πλέον και κάτι παραπάνω από 24 ώρες πριν το Game 4 της σειράς κόντρα στο «τριφύλλι» ο Πουέρτο εμφανίστηκε να κυκλοφορεί με πατερίτσες στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η Βαλένθια, κάτι που προφανώς κάνει δύσκολη τη συμμετοχή του στο ματς της Παρασκευής (8/5, 21:15).
Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στην προπόνηση της Πέμπτης για τη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να προπονείται αργά το απόγευμα στο «T-Center».
🩼 Josep Puerto, con muletas, para proteger su tobillo izquierdo
©️ El capitán baja a la comida de equipo de @valenciabasket y esta tarde no entrenará en OAKA