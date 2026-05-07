Video: Με δεμένο πόδι και δυσκολία στο περπάτημα ο Πουέρτο

Εξαιρετικά αμφίβολη μοιάζει η συμμετοχή του Πουέρτο στο Game 4 καθώς το βίντεο από την άφιξη της Βαλένθια σε ξενοδοχείο της Αθήνας τον δείχνει να ανεβαίνει με δυσκολία τα σκαλοπάτια κι έχοντας δεμένο το πόδι του.

Ο Ισπανός άσος τραυματίστηκε στον αστράγαλο στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου και δεν μπορούσε καν να περπατήσει, πηγαίνοντας με βοήθεια στον πάγκο της Βαλένθια.

Καθότι απομένουν λιγότερο από 48 ώρες από τον τραυματισμό του, το διάστρεμμα που υπέστη δεν μοιάζει απλό αλλά είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει σήμερα στην προπόνηση της Βαλένθια ή το αργότερο το πρωί.