Ιτούδης ενόψει Game 4: «Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στα πλέι οφ, πρέπει να κερδίσουμε»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του ενόψει του Game 4 της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Ρεάλ στάθηκε στον μονόδρομο της ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν υπάρχει μόνο ένα κλειδί. Δεν ξέρω αν παγκοσμιοποιείτε και γενικεύετε το θέμα. Μπορείτε να πείτε ότι το να κρατήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης κάτω από τους 70 πόντους είναι μια σπουδαία προσπάθεια.

Και τώρα, αναλύοντας και μετά από αυτό στο βίντεο, αλλά βλέποντας τα πράγματα που έχουμε κάνει, τα πολλά θέματα στα οποία ήμασταν κυρίαρχοι, είναι μια συσσώρευση της προσπάθειας που έχουμε κάνει. Κερδίζοντας τα ριμπάουντ, κερδίζοντας πολλές μάχες σε έναν εναντίον ενός, έχοντας εκτροπές.

Προχθές είχαμε το ρεκόρ σε deflections για εμάς, γιατί ξέρετε οι προπονητές τα μετράνε αυτά. Έτσι, τα χέρια μας ήταν εκεί, το σώμα μας ήταν εκεί, η νοοτροπία ήταν εκεί, επιστρέψαμε από το μείον 10.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά, πολλά πράγματα σε συνδυασμό, όπως είπα, πολλών θεμάτων που μας έδωσαν αυτή την εξαιρετική απόδοση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι "ή θα πεθάνουμε ή θα πεθάνουμε". Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στα πλέι οφ, πρέπει να κερδίσουμε».