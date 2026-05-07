Έξαλλος ο Γιασικεβίτσιους: «Φαινόμασταν σαν ερασιτεχνική ομάδα»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του για την εμφάνιση και την ήττα της Φενέρ από την Ζαλγκίρις στο Game 3 της σειράς.

Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι η Φενέρμπαχτσε έπαιξε σαν ερασιτεχνική ομάδα, ιδιαίτερα για την άμυνα στο τρίποντο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ίσως δεν καταλάβαμε τη φιλοσοφία μας στην άμυνα. Χθες ήμουν ήδη εκνευρισμένος από τις ερωτήσεις στο αεροδρόμιο σχετικά με το αν τους επιτρέπουμε να ρίχνουν τρίποντα, γιατί δεν το επιτρέπουμε αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείς να δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά σήμερα φαινόμασταν πραγματικά σαν ερασιτεχνική ομάδα.

Σαν να έρχεται η Ζαλγκίρις στη Γιονάβα (σ.σ. πόλη της Λιθουανίας) και να τους αφήνουν να ρίχνουν τρίποντα. Συγχαρητήρια στον Τόμας Μασιούλις, συγχαρητήρια στη Ζαλγκίρις. Νομίζω ότι για 40 λεπτά ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα, ειδικά στην επίθεση, αλλά στη συνέχεια δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο, ενώ αμυντικά δεν ήμασταν καλοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα».