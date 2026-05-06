Ασύλληπτη απόφαση: Οι διαιτητές έδωσαν φάουλ-φάντασμα στον Ρογκαβόπουλο, αποβλήθηκαν οι προπονητές! (vid)

Αδιανόητο «κατόρθωμα» των διαιτητών στο Telecom Center: εφηύραν φάουλ στον Ρογκαβόπουλο, ο Μαρτίνεθ φώναξε προς την πλευρά του Αταμάν και στο τέλος αποβλήθηκαν και οι δύο!

Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκους αποφάσισαν να βάλουν «φωτιά» στο Game 3 του Telekom Center. Δίνοντας φάουλ-φάντασμα του Ρογκαβόπουλου πάνω στον Μπαντιό έκαναν έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο τεχνικό να διαμαρτύρεται στους διαιτητές.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ βλέποντας τον Αταμάν να διαμαρτύρεται πήγε επιθετικά προς το μέρος του, ζητώντας από τους διαιτητές να τον τιμωρήσουν με τεχνική ποινή. Εκεί τα αίματα άναψαν με τους δυο προπονητές να λογομαχούν έντονα με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δυο.

Δείτε το video:

Pedro Martinez and Ergin Ataman got into a heated exchange on the sidelines, and BOTH GOT EJECTED 🤯 pic.twitter.com/0qrEIshv2a — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

t.co