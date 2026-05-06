«Για δύο χρόνια στην Ντουμπάι ο Οκόμπο»

Οι βλέψεις της Ντουμπάι για τη νέα σεζόν είναι ακόμα υψηλότερες από τη φετινή χρονια βάσει των μεταγραφικών σεναρίων που κυκλοφορούν.

Τα τελευταία 24ώρα η ομάδα από τα ΗΑΕ ακούγεται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι και για ονόματα από το πάνω ράφι. Μετά τον Μάριο Χεζόνια, τον Τζέιλεν Χορντ, τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ που φέρεται να είναι ψηλά στη λίστα της Ντουμπάι, αλλά και τον Τσάβι Πασκουάλ που φέρεται να αποτελεί τον Νο.1 στόχο για τον πάγκο της ομάδας, προκύπτει ακόμα ένα σημαντικό όνομα.

Όπως μεταδίδεται από τον Ιταλία και τον Αντρέα Καλτσόνι, ο Έλι Οκόμπο έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει για δύο χρόνια με την Ντουμπάι, με το deal να προβάλλεται μάλιστα ως ολοκληρωμένο. Εξάλλου η Μονακό, που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα αναμένεται να χάσει αρκετούς από τους πρωτοκλασάτους παίκτες της και ένας εξ αυτών είναι ο Γάλλος περιφερειακός.

Ο Οκόμπο, στα 28 του χρόνια, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν. Στην Euroleague είχε μέσο όρο 11,2 πόντους και 4,9 ασίστ, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα εκτόξευσε την παραγωγικότητά του στους 17 πόντους ανά αγώνα,