Έρχονται οι ξένοι (ΜακΚόλουμ) και μας λένε πέντε αλήθειες

Ο άσος της Γαλατά και πρωταθλητής Ευρώπης την περασμένη σεζόν με τη Φενέρ, εξέθεσε την ελληνική φοβία για να μην «πειραχθεί» η… ζαχαρένια της Euroleague ή του Ολυμπιακού.

Μέρες τώρα το τι γράφουν οι Ισπανοί γίνεται σημαία. Οι οποίοι τι ακριβώς κάνουν; Υπερασπίζονται τη Βαλένθια. Παρουσιάζοντας «μπαμπούλες» τους αντιπάλους και αγγέλους τους δικούς τους. Για μια κατάσταση την οποία όλοι είδαν.

Στην Ελλάδα από την άλλη, ουσιαστικά υπάρχει συμπεριφορά φιλοϊσπανική. Θα νόμιζε κανείς πως τα περισσότερα ΜΜΕ, οι περισσότεροι σχολιαστές, ενδιαφέρονται για το καλό και την επιτυχία των Ισπανών.

Κανείς δεν περίμενε… φουστανέλες, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ όμως μιλάμε για το αντίθετο άκρο. Κανείς δεν επισημαίνει το αυτονόητο δίκιο της πλευράς των «πράσινων» και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναφορικά με την τιμωρία που του επιβλήθηκε. Αντίθετα στην Ελλάδα προαναγγέλθηκε κιόλας, με… κρυμμένη αλλά όχι κρυφή χαρά.

Μέχρι που τελικά ήρθε ο Έρικ ΜακΚόλουμ να μιλήσει σε ένα ξένο podcast. Ένας ξένος αθλητής, μη Έλληνας. Δεν ζει στην Ελλάδα, δεν επηρεάζεται από το εδώ κλίμα. Μέσα σε λίγες λέξεις, εξιστόρησε ακριβώς την κατάσταση.

1. Ο Γιαννακόπουλος είναι τεράστιο κεφάλαιο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, επί σειρά ετών. Επένδυσε στο γήπεδο και την ομάδα του, διαφημίζοντας το προϊόν το ίδιο.

2. Ως ιδιοκτήτης πήγε πίσω από τον πάγκο και απευθύνθηκε στους διαιτητές λέγοντας να σφυρίξουν φάουλ. Κάτι που κάνουν οι προπονητές, οι αθλητές, οι πάντες, χωρίς φυσικά να έχουν καμία τιμωρία. Πολύ περισσότερο να έχουν 3 αγωνιστικές ποινής.

3. Η Euroleague ήθελε να τον αφήσει εκτός Final-4 κι αυτό είναι άδικο πέρα για πέρα.

4. Το συναίσθημα που οδήγησε σε αυτή την ελεγχόμενη διαμαρτυρία, είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει την Ευρώπη απ’ το ΝΒΑ. Για αυτό δεν μιλά διαρκώς η Euroleague; Πώς μπορεί μετά να έρχεται και να το τιμωρεί, απ’ τη στιγμή που δεν υπήρξε κανενός είδους ακραία συμπεριφορά;

5.Θα έπρεπε να υπάρχει δικαίωμα έφεσης, ή διαφορετικού τύπου τιμωρία. Π.χ. να μεταφερθεί για την επόμενη σεζόν, ή να ισχύσει μόνο στη σειρά με τη Βαλένθια.

Αυτά τα τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, τα είπε ένας έμπειρος αθλητής. Με πολυετή παρουσία στην Ευρώπη και την Euroleague μεταξύ άλλων.

Στην Ελλάδα, χώρα την οποία ο Παναθηναϊκός τιμά και δοξάζει με τα κατορθώματά του στο πέρασμα των ετών, όντας το πιο επιτυχημένο τμήμα αθλητικού συλλόγου στην ιστορία, κανείς δεν είπε αυτά τα απλά πράγματα. Παρουσίαζαν όμως τις θέσεις της Βαλένθια και όσων ήταν εναντίον των «πράσινων» και του Γιαννακόπουλου.

Από τη μία για να μη χαλάσουν τις σχέσεις με τη Euroleague, από την άλλη για να μην ενοχληθεί η πλευρά του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι, το θύμα αυτής της ιστορίας με την αδικαιολόγητη και κόντρα στους κανονισμούς τιμωρία, παρουσιάζεται ως θύτης. Απλά για να μετριαστεί η οργή προς την Ευρωλίγκα και να ενισχυθεί ένα πλαστό ηθικό πλεονέκτημα που περνά ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετά χρόνια. Πανηγυρίζοντας ακόμη και για τις πλέον ανήθικες συμπεριφορές, για να τις νομιμοποιήσει.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ είπε όλη την αλήθεια, απλά και με την καλύτερη εξήγηση. Ρεζιλεύοντας τακτικές, πρακτικές και νοοτροπίες εντός των συνόρων. Σε σημείο απόλυτης ασέβειας απέναντι όχι στον Γιαννακόπουλο προσωπικά, αλλά τον σύλλογο του Παναθηναϊκού και τα εκατομμύρια υποστηρικτών του.