Οι Καβαλίερς πήραν το Game 7 κόντρα στους Ράπτορς και έφυγαν για τα ημιτελικά

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς χρειάστηκαν εφτά αγώνες για να κάμψουν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας στο Game 7 με 114-102, για να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Oι γηπεδούχοι μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στους Καναδούς να προηγηθούν με 24-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως με επί μέρους 25-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο το ημίχρονο έκλεισε στην ισοπαλία (49-49).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Καβαλίερς πάτησαν... γκάζι και έτρεξαν επί μέρους 38-19 για να πάρουν διαφορά... ασφαλείας (87-69), με τους γηπεδούχους να ελέγχουν στην συνέχεια απόλυτα το ματς, μέχρι να φτάσουν στη νίκη.

Έτσι, οι Καβαλίερς με 4-3 νίκες, πέρασαν στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας και πλέον θα τεθούν αντιμέτωποι με τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Ντιτρόιτ Πίστονς.

O Tζάρεντ Άλεν με 22 πόντους, 19 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

