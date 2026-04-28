Ο Μπιμπέροβιτς ήταν μαγικός (26 π.), Μπόλντγουιν, Μέλι και Χόρτον-Τάκερ ήταν άξιοι συμπαραστάτες και η Φενέρ επικράτησε άνετα (89-78) της Ζαλγκίρις κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Η Φενέρμπαχτσε εκμεταλλεύτηκε το εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο (25-9 σκορ περιόδου) και επικράτησε με 89-78 της Ζαλγκίρις, στον πρώτο αγώνα των Play Offs. Επόμενο ματς την Πέμπτη (30/4) ξανά στο Ulker Sports And Event Hall. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους πρωταθλητές Ευρώπης απέναντι στην Λιθουανική ομάδα, καθώς είχε 0/2 στην κανονική διάρκεια.

Στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου η Ζαλγκίρις με τέσσερις πόντους από τον Γκος πήρε ένα προβάδισμα με +6 (4-10). Η Φενέρμπαχτσε νε σερί 6-0 πέρασε μπροστά (15-14). Με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς στην τελευταία επίθεση ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος στο 22-20 υπέρ των γηπεδούχων.

Δυναμικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο για την Τουρκική ομάδα, καθώς με σερί 7-0 έκανε το 29-20. Με δίποντο του Μέλι η διαφορά έφτασε διψήφιο αριθμό (34-23). Συνέχισε να έχει τον έλεγχο η Φενέρμπαχτσε, παίρνοντας προβάδισμα με 15 (42-27). Έτσι το πρώτο ημίχρονο με τους πρωταθλητές Ευρώπης να είναι μπροστά με το εμφατικό +18 (47-29).

Η Ζαλγκίρις πέτυχε ένα σερί 12-0 και μείωσε στους 6 (51-45) στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η Φενέρμπαχτσε απάντησε με ενα δικό της 5-0 ανεβάζοντας τον δείκτη στο +11 (56-45). Ο Ράιτ με τέσσερις διαδοχικούς προσωπικούς πόντους έκανε το 65-57 όπου ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου η Φενέρμπαχτσε ήθελε να "καθαρίσει" το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο ξανά διεύρυνε το προβάδισμα της στους 17 (77-60). Με 2 διαδοχικά τρίποντα από τους Γκος και Φρανσίσκο η Ζαλγκίρις μίκρυνε την απόσταση (77-66). Το σκορ πήγε στο 83-76, ωστόσο οι γηπεδούχοι παρέμειναν ψύχραιμοι και επικράτησαν με 89-78, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κάνει το 1-0 στην σειρά των Play Offs.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.