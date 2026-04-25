Βαλένθια: Ο Ντε Λαρέα δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft

Ο επόμενος «μεγάλος γκαρντ» του ισπανικού μπάσκετ, Σέρχιο Ντε Λαρέα, δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft.

Ο 20χρονος Ισπανός, που φέτος μετράει 9,3 πόντους και 3,6 ασίστ ανά ματς στην ACB, αλλά και 3,6 πόντους - 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague, δήλωσε συμμετοχή στο draft του «μαγικού κόσμου».

Ο Ντε Λαρέα, που έκανε εξαιρετική εντύπωση στο EuroBasket 2025, μπαίνει στη διαδικασία εισαγωγής νέων παικτών στο ΝΒΑ φιλοδοξώντας να βρεθεί όσο πιο ψηλά μπορεί.

Πάντως, αυτή τη στιγμή, οι προβλέψεις των αναλυτών στις ΗΠΑ τον θέλουν μεταξύ της 36ης και της 48ης θέσης του draft, πράγμα που δεν αποκλείεται να αλλάξει το προσεχές διάστημα.